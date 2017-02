De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is zondagmiddag aangekomen in België. Ons land vormt de tweede halte op een Europese rondreis die ongeruste Europese bondgenoten moet sussen over het toekomstig buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Premier Michel reageerde zondagavond tevreden over het gesprek dat hij met Pence heeft gehad.

Pence en zijn gevolg landden omstreeks 14.00 uur op de militaire luchthaven van Melsbroek, dat onder sterke politiebewaking staat. De vicepresident komt uit Duitsland, waar hij deelnam aan de internationale veiligheidsconferentie van München. Hij bezocht ook het voormalige concentratiekamp van Dachau.

Pence is voor het eerst in Europa sinds zijn aantreden op 20 januari. Zondagavond had hij al een ontmoeting met de Belgische premier Charles Michel. Maandag houdt hij overleg met de EU-leiders Donald Tusk en Jean-Claude Juncker.

Met harde verklaringen over de Europese Unie en de Navo zorgde president Donald Trump de voorbije weken voor heel wat onrust en verwarring in Europese hoofdsteden. Ze leken te suggereren dat het Amerikaans buitenlands beleid onder zijn bewind wel eens drastisch van koers zou kunnen wijzigen. In München zei Pence dan weer in naam van de president dat het Amerikaanse engagement in de Navo “onwrikbaar” is.

‘Een eer om in een beautiful place ontvangen te worden’

‘Very happy to meet you’, zei premier Michel toen hij om 18.30 uur de hand van Pence kon schudden. Pence noemde het een eer om ontvangen te worden in een ‘beautiful place’. Zoals bekend noemde Pences baas, de Amerikaanse president Donald Trump, Brussel nog niet zolang geleden ‘a hellhole’.

Pence drukte de waardering van het Amerikaanse volk uit en prees ‘het lange verbond’ met de Belgen. Hij kijkt naar eigen zeggen uit naar zijn ontmoetingen met de leiders van de Europese Unie en de Navo.

Michel tevreden na gesprek

Premier Charles Michel is zondagavond tevreden over het gesprek dat hij met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft gehad. 'Het was een intens gesprek, ook zeer constructief", zei Michel na afloop. "Een directe dialoog, directe gesprekken, dat is zeer belangrijk.'

De premier was blij met de kans die hij had gekregen om meer duidelijkheid te krijgen over de strategie van de komende jaren. 'Maar het was voor ons ook belangrijk om een boodschap te geven, bijvoorbeeld onze steun aan een sterke Europese toekomst en een belangrijke rol voor de NAVO bij het verzekeren van de veiligheid in Europa.'

Michel vond in Pence een zeer aandachtige gesprekspartner. De Amerikaanse president Donald Trump haalde de afgelopen weken fors uit naar de Europese Unie en de NAVO, maar die boodschap herhaalde Pence in ieder geval niet. Michel: 'Misschien is er een afstand tussen een publieke boodschap vanuit de Verenigde Staten en de concrete engagementen in Europa'.



In ieder geval hecht Michel veel belang aan het feit dat Pence een maand na het aantreden van de regering-Trump Europa aandoet. 'Dat is een teken van een administratie in de richting van een sterke band die ze met Europa willen.'



Amerikaanse vicepresident Pence aangekomen in België.