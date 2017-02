Dit dorp zit met een verrader: onbekende man zoekt foutgeparkeerde wagens en verwittigt parkeerwachters

De mysterieuze burgerwacht loopt heel de dag rond op zoek naar foutgeparkeerde wagens en belt ze dan door naar de parkeerwachters van dienst. En dat is niet naar de zin van de bewoners, die hun auto soms maar enkele minuten ‘illegaal’ stallen om een snelle boodschap te kunnen doen. Ook de winkeliers zijn woest, één van hen hing zelfs een niet mis te verstane boodschap aan het raam van zijn zaak.

Is it ever ok to snitch? Have you done it? Or been the victim of it? https://t.co/9ckogE2fGl