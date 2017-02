Vertonghen staat er weer: “Was de perfecte wedstrijd om terug te komen”

Jan Vertonghen is terug. De Rode Duivel stond meer dan een maand aan de kant nadat hij een enkelblessure opliep tegen West Bromwich Albion. In het FA Cup-duel tegen tweedeklasser maakte de verdediger van Tottenham Hotspur opnieuw zijn opwachting, met een basisplaats en een vlotte zege.

Trainer Mauricio Pochettino liet het al vallen in aanloop van het duel. Vertonghen was opnieuw fit en zou zeker in de selectie zitten, misschien meteen starten. Het werd dat laatste. De Spurs spelen overigen met een groot deel van hun basiselftal. Enkel Mousa Dembélé, Kyle Walker en Hugo Lloris worden gespaard, Toby Alderweireld start. Bij Fulham staan Denis Odoi en Neeskens Kebon in het elftal, Gohi Bi Cyriac begint op de bank.

Vertonghen sprak kort na de match met Spurs TV over zijn eerste minuten. “Het was een goede wedstrijd om terug te komen. We wilden opnieuw aanknopen met de zege en we deden het uitstekend, met veel kansen. Iedereen speelde op zijn beste niveau. We gaven ook weinig weg. De fans waren opnieuw geweldig en gaven ons veel steun. We wachten nu de andere resultaten in de FA Cup af. Er zitten nog veel sterke teams in, maar wij zijn ook een goede ploeg. Hopelijk krijgen we een leuke affiche.”

Donderdag speelt Tottenham de terugwedstrijd in de Europa League tegen KAA Gent. De Buffalo’s wonnen thuis de heenmatch met 1-0. Als Vertonghen geen last ondervind van de partij vandaag, is de kans groot dat hij ook op Wembley start.

"We created lots of chance and everyone was on top of their game."



