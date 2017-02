‘Binnenkort een duidelijke JA of NEEN op regularisatieaanvragen’

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft, als het huidige tempo volgehouden wordt, in september zijn regularisatie-achterstand volledig weggewerkt. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op zijn blog ‘Theo Tuurt’.

Francken had zijn administratie opgelegd om tegen eind dit jaar alle achterstanden weggewerkt te hebben. ‘Dit zou voor het eerst ooit zijn’, meldt Francken. In januari werden ‘door extra versterkingen’ 538 beslissingen genomen. Dat is volgens Francken het hoogste maandcijfer in ‘vele jaren’. Van die 538 beslissingen waren er 70 gunstige eindbeslissingen. Francken vindt het ‘migratiegewijs echt iets historisch’.

Vreemdelingenwet 1980

De achterstand waarmee de DVZ van in het begin kampte, bij de stemming van de vreemdelingenwet in 1980, raakte nooit weggewerkt, citeert Francken DVZ-hoofd Freddy Roosemont.

Volgens Francken is het waarom van die binnenkort weggewerkte achterstand ook te zoeken bij het feit dat hij de aanvragen betalend heeft gemaakt. ‘Binnenkort zelfs tot 350 euro per meerderjarige persoon per aanvraag. Vroeger was alles gratis. Ik heb me daar altijd sterk tegen verzet’, blogt de N-VA’er.

Dit betekent, aldus nog Francken, ‘geen jarenlange procedureslagen meer, geen rechtsonzekerheid, geen lange onduidelijkheid meer voor de vreemdeling én voor de ontvangende samenleving. Binnen enkele weken een duidelijke JA of NEEN. Is het een JA, Ok dan kan je minstens tijdelijk blijven, is het NEEN dan moet je terug.’