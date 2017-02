Irak: 350.000 kinderen zitten vast in westen van Mosoel

Zowat 350.000 kinderen zitten vast in het westen van Mosoel. Dat zegt de Britse ngo Save the Children. Die roept de Iraakse troepen en hun bondgenoten op ‘al het mogelijke te doen om hen te beschermen’. Irak is zondag een offensief gestart om het westelijke deel van de stad te heroveren op IS. Het oostelijk deel is al in handen van de militairen.

‘Er moeten zo snel mogelijk beveiligde routes komen langs waar de burgers geëvacueerd kunnen worden’, zei Maurizio Crivallero, directeur Irak van de ngo.

‘Er zitten naar schatting 350.0000 kinderen vast in het westelijke deel van Mosoel. De impact van artillerie en andere explosieve wapens in de nauwe, dichtbevolkte straten riskeert dodelijker te zijn dan alles wat we tot nu toe in het conflict hebben meegemaakt’, voegt die daar aan toe.

‘Families in het westen van de stad vertellen ons dat ontsnappen geen optie is. Als ze proberen te vluchten, riskeren ze geëxecuteerd te worden door IS, op landmijnen te stappen of geraakt te worden door scherpschutters. Vorige week hoorden we over een familie van negen die doodgeschoten werd toen ze probeerden te vluchten. De mensen zitten vast in hun huizen en hun voorraad voedsel, water en medicijnen raakt op.’

De Iraakse premier Haider al-Abadi kondigde zondag aan dat de troepen een militaire operatie zijn gestart om de terreurbeweging te verdrijven uit het westelijk deel van Mosoel. De pogingen van het Iraakse leger en zijn bondgenoten om Mosoel te heroveren, startten al in oktober. Sinds eind januari hebben ze het oostelijke deel van de strategisch belangrijke stad weer in handen. Zaterdag dropte het leger duizenden pamfletten boven het westen van de stad om de bevolking te waarschuwen voor een groot grondoffensief.