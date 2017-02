Vrouw achter legalisering van abortus in VS overleden

Norma McCorvey, van wie de ongewenste zwangerschap in 1973 aanleiding gaf tot de legalisering van abortus in de Verenigde Staten, is zaterdag overleden in Texas.

McCorvey stierf op 69-jarige leeftijd aan een hartfalen in een verzorgingstehuis in Texas.

McCorvey was arm, ongehuwd en verslaafd op het moment dat ze de Texaanse abortuswet aanvocht. Die stelde dat abortus ongrondwettelijk was, tenzij het leven van de moeder in gevaar was. Ook in de rest van Amerika golden toen gelijkaardige wetten.

McCorvey werd eiser ‘Jane Roe’ in de zaak Roe v. Wade. Die naam kreeg ze op haar identiteit te beschermen, maar later in haar leven maakte ze die zelf bekend.

Haar zaak werd geweigerd door de lokale rechtbank, en ze beviel van haar kind. Vier jaar later haalde haar zaak het Amerikaans Hooggerechtshof. Dat stelde in zijn uitspraak in 1973 dat het grondwettelijke recht van een vrouw op privacy ook het recht op zwangerschapsbeëindiging inhield.

‘Norma McCorvey leende haar verhaal aan een rechtszaak die de geschiedenis veranderde en vrouwen hielp controle te verwerven over hun eigen lot’, zo reageerde de National Association for the Repeal of Abortion Laws (NARAL) in een reactie.

Zelf werd McCorvey later een wedergeboren christen en noemde ze het feit dat ze betrokken was bij de legalisering van abortus ‘de grootste fout uit haar leven’. Vanaf dan werd ze een fervente tegenstandster van de praktijk.

Tot op vandaag is Amerika verdeeld over abortus, met een hevige strijd tussen de voor- en tegenstanders, respectievelijk de pro-life- en de pro-choicegroepen.