Iraaks leger kondigt eindoffensief in Mosoel aan

Het Iraakse leger heeft zaterdag duizenden pamfletten uitgestrooid boven het westelijke deel van de stad Mosoel om de bevolking van het door Islamitische Staat (IS) gecontroleerde stadsdeel te waarschuwen dat eerlang een grootschalig grondoffensief zal worden geopend. In West-Mosoel zitten nog honderdduizenden burgers vast.

Foto: AFP

Volgens de pamfletten zijn de troepen op weg naar het westen van de stad, ‘Met de steun van God’. ‘Bereid u voor om de zonen van jullie gewapende troepen te verwelkomen en met hen samen t werken.’ Andere pamfletten roepen IS-strijders op om de wapens neer te leggen en zich over te geven.

De internationale coalitie onder leiding van de VS liet eerder zaterdag al verstaan dat ze een gebouw vernietigd had in een medisch complex waarvan vermoed werd dat het een commandopost van IS huisvestte. IS beweerde daarentegen dat er enkel burgers gedood een gewond raakten bij de aanval, vooral vrouwen en kinderen.