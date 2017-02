VIDEO. Moeskroen zakt verder weg na nederlaag tegen Waasland-Beveren

In een rechtstreeks degradatieduel heeft Waasland-Beveren de volle buit gepakt. De Henegouwers begonnen het beste aan de partij en kwamen voor, maar Waasland-Beveren pakte nadien het commando over en ging er nog over. Langil zorgde tien minuten voor tijd voor de 1-2 zege.

De bezoekers uit het Waasland waren duidelijk niet goed wakker in de openingsfase. Moeskroen was baas, Waasland-Beveren kwam overal een stap te laat. Het openingsdoelpunt van Nathan Kabasele was dan ook verdiend. Trezeguet kreeg met een beetje geluk de bal tot bij Kabasele, die de bal binnenwerkte. Een doelpunt met een paars randje, want het waren de twee huurlingen van Anderlecht die het verschil maakten.

Kabasele opende de score. Foto: BELGA

Waasland-Beveren herpakte zich stilaan na zijn zwakke eerste halfuur. Gano behield goed het overzicht en legde goed breed tot bij Langil. De flankspeler van Waasland-Beveren sneed naar binnen, maar zag dan zijn schot afgeblokt. De bezoekers ontwikkelden steeds meer druk en dat resulteerde op slag van rust in een strafschop. Myny werd neergetrokken door Arslanagic, de bal ging op de stip. Camacho zette zich achter de bal en faalde niet.

Gano feliciteert Camacho. Foto: BELGA

Waasland-Beveren baas na rust

De tweede helft ging van start zonder Moeskroen-trainer Mircea Rednic. Naar verluidt ging hij tijdens de rust Wim Smet opzoeken in de kleedkamer, met een verwijzing naar de tribune tot gevolg. Moeskroen leek er door van slag, want de thuisploeg moest het spel ondergaan. Waasland-Beveren pakte de match in handen, al leverde dat niet meteen grote kansen op. Moeskroen speculeerde op de tegenaanval, maar Trezeguet legde de beste mogelijkheid naast doel. Verder was het vooral Waasland-Beveren dat dreigde, maar schoten van De Schutter en Cerigioni misten net doel.

In het slot kon Waasland-Beveren alsnog het verschil maken. Het was uitgerekend Steeven Langil die zijn ex-ploeg de nek omwrong. Met een geweldige rush en een knappe uithaal in de verste hoek zorgde de flankspeler voor de doodsteek. Waasland-Beveren doet zo een gouden zaak in de strijd tegen degradatie en is zo goed als gered, voor Moeskroen ziet het er steeds slechter uit. De Henegouwers tellen vier punten achter op Westerlo.

Langil juicht, Moeskroen baalt. Foto: BELGA