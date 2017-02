De brandweerzones Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost, die samen een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen bestrijken, gaan samenwerken om te vermijden dat er dubbel uitgerukt wordt en om de aanrijtijden te versnellen. Dat meldt burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen.

Een telefoontje vanuit de Denderstreek naar het nummer 100 of 112 zal in de nabije toekomst terechtkomen bij een brandweerdispatcher in Gent door de samenwerking tussen Brandweerzone Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost.

'De lokale meldposten blijven bestaan, maar worden enkel gebruikt bij bepaalde noodsituaties, zoals wateroverlast', zegt kolonel Wim Van Biesen van Hulpverleningszone Zuid-Oost. In de tweede helft van dit jaar wordt het computersysteem dat de verschillende posten aanstuurt onder handen genomen. 'Nu worden de brandweerlui vanuit een lokale post opgeroepen. In de nieuwe situatie krijgen ze de oproep vanuit Gent. Dat moet op termijn resulteren in meer gerichte oproepen, waarbij enkel het juiste aantal pompiers voor de interventie zal worden opgeroepen', luidt het. In het huidige systeem loopt dat vaak anders. 'Nu worden er vaak twintig pompiers opgeroepen. Wie het eerst aan de kazerne is, mag mee.'

Minder dubbel uitrukken

Tegenwoordig gebeurt het nog te vaak dat er in beide zones te veel brandweerwagens uitrukken en dat moet door de nieuwe maatregel ook verbeteren. 'Voor de zone Zuid-Oost gebeurde dat inderdaad nog regelmatig en ook in de Zone Centrum had je vroeger bepaalde gebieden waar er eens een dubbele uitruk was', zegt burgemeester Guido De Padt, voorzitter van de Zone Zuid-Oost. Door de samenwerking moet dat verbeteren.

De nieuwe maatregelen zetten geen jobs op de helling. In de Gentse meldkamer zal er door het samenwerkingsakkoord een extra dispatcher worden ingezet. Door het samengaan van beide radiokamers kunnen beide zones ook kostenbesparend werken.