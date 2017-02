Ronaldo verklapt reden voor rare kapsel WK 2002

De Braziliaan Ronaldo heeft aan een Braziliaanse zender het verhaal verteld achter het opmerkelijke kapsel van het WK 2002. Halfweg het toernooi in Japan en Zuid-Korea koos hij voor een nieuwe look, en daar had hij een goede reden voor.

Ronaldo was uitstekend begonnen aan het landentoernooi. Maar de speler kwam uit een periode vol blessures bij zijn club Inter Milan, en ook op het WK zat hem iets dwars. “Mijn lies deed pijn. Ik speelde eigenlijk maar op 60 procent. En iedereen sprak alleen maar over mijn blessure. Dus schoor ik mijn haar. Toen ik op training aankwam met mijn nieuwe kapsel, praatte niemand nog over die blessure.

Ronaldo zou zijn team naar de finale tegen Duitsland leiden, waarin hij twee keer scoorde.