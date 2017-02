Elise Mertens op één zege van hoodftabel in Dubai

Elise Mertens (WTA 81) heeft zaterdag ook haar tweede wedstrijd in de kwalificaties van het WTA-tennistoernooi van Dubai (hard/2.666.000 dollar) winnend afgesloten.

De 21-jarige Mertens, het derde reekshoofd in de kwalificaties, moest zaterdag twee keer aan de bak. Eerst rekende ze in kwalificatieronde één in twee sets af met de de negen jaar oudere Tsjechische Andrea Hlavackova (WTA 297), na 1u04 stonden de 6-1 en 6-3 setstanden op het scorebord.

Later op de dag had ze een zware driesetter nodig om zich van de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA 111) te ontdoen. Mertens haalde het pas na 2 uur en 34 minuten met 6-7 (3/7), 6-3 en 6-4. In de derde en laatste kwalificatieronde wacht de Chinese Kai-Lin Zhang (WTA 137).

Mertens, vorig weekend nog succesvol met de Belgische Fed Cup-ploeg in het duel in en tegen Roemenië, is de enige landgenote op de Dubai Duty Free Tennis Championships.