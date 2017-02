Wilders start verkiezingscampagne: ‘Te veel Marokkaans tuig in Nederland’

Onder grote belangstelling van de pers heeft de Nederlandse politicus Geert Wilders zaterdag in Spijkenisse nabij Rotterdam de verkiezingscampagne van de PVV afgetrapt. ‘Nederland moet weer van de Nederlanders worden’, herhaalde Wilders.

‘Het is vandaag een historische dag en het worden historische verkiezingen’, zei Wilders in een korte toespraak. Hij hield zijn toehoorders voor dat ze op de PVV moeten stemmen ‘als u wilt dat u weer centraal komt te staan’. Ook herhaalde hij zijn bekende boodschap dat ‘Nederland weer van de Nederlanders’ moet worden en dat ‘ons land zelf moet bepalen wie er binnenkomt’.

Vele tientallen journalisten uit binnen- en buitenland waren aanwezig. Zij willen zien of Wilders de eerste wordt in een rijtje van populistische politici die de verkiezingen winnen in Europa. Naast Wilders in Nederland maakt zo bijvoorbeeld ook Marine Le Pen (Front National) binnenkort kans om de verkiezingen te winnen in Frankrijk.

Tegen de Engelstalige verslaggevers verklaarde Wilders nog dat er ‘te veel Marokkaans tuig’ in Nederland rondloopt. Hij gaf toe dat niet alle Marokkaanse Nederlanders over dezelfde kam geschoren mogen worden. Maar vooral de jongeren maken onze straten gevaarlijk. Dat moet stoppen.’

Spijkenisse is een stad met ruim 70.000 inwoners, ten zuidwesten van Rotterdam. Wilders zei voor Spijkenisse te hebben gekozen omdat het een ‘thuisplaats’ van de PVV is. Een klein groepje mensen protesteerde tegen Wilders. Ze hielden borden op met teksten als ‘Vluchtelingen welkom’ en ‘Laat je niet bang maken’.

Foto: AFP

De Nederlandse parlementsverkiezingen vinden plaats op 15 maart.