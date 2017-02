Vlakbij het station van Leuven is een trein ontspoord die op weg was naar De Panne. Daarbij zouden gewonden gevallen zijn, meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Door dat ongeval is het treinverkeer van en naar Leuven onderbroken.

'De trein ontspoorde rond 13.20 uur bij het buitenrijden van het station Leuven, in de wisselzone', vult Infrabel-woordvoerder Frederic Petit aan. Verschillende wagons zouden gekanteld zijn. 'Er is sprake van meerdere gewonden en mogelijk zijn ook enkele rijtuigen gekanteld.'

De hulpdiensten zijn ter plaatse. Volgens VRT werden al zeker vijftien ziekenwagens gesignaleerd.

Door het incident is het treinverkeer momenteel onderbroken tussen Leuven en Brussel-Noord / Brussels Airport Zaventem. Voorts rijden er ook geen treinen meer tussen Leuven en Mechelen. De NMBS heeft intussen een vervangende busdienst voorzien tussen die twee steden.

Op Twitter is een foto te zien van een trein die ontspoord is. Op die foto is ook te zien dat één wagon gekanteld naast het spoor ligt.