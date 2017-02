Drie bergbeklimmers omgekomen in Alpen

Bij een tocht in de Alpen in het Frans-Italiaanse grensgebied zijn drie bergbeklimmers omgekomen.

Een Italiaans paar en hun berggids waren vrijdag niet teruggekeerd na een excursie op Mont Chaberton. Hulpverleners borgen zaterdag de drie lichamen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk.

Donderdag waren al vier ijsklimmers om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen, nadat een deel van een bevroren waterval in Gressoney-Saint-Jean in Aostadal het begaf. Diezelfde dag stierven ook twee alpinisten in het Franse ski-oord La Grave.