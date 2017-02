Vanhengel: 'Opschuiven startbaan idee van Brussels Airport

De Brusselse Begrotingsminister Guy Vanhengel (Open VLD) heeft verduidelijkt dat hij Brussels Airport niet wil verschuiven, maar enkel de startbaan te verlengen, zoals de directie zelf ook wil. Vlaams minister Ben Weyts denkt dat Vanhengel vooral wil dat er enkel nog vluchten over Vlaanderen gaan. Vanhengels voorzitster Gwendolyn Rutten verzekerde al dat het geenszins om een partijstandpunt gaat.

In een interview met La Libre Belgique leek Vanhengel te suggereren om de luchthaven met 1.800 meter achteruit te laten gaan. '800 meter werd al onteigend', zei hij. 'Laat ons werken aan de toekomst van de luchthaven om zo te bepalen wie de kost gaat dragen voor de investering om de banen te verplaatsen. Als minister Bellot erin slaagt om dit voor het einde van de legislatuur uit te voeren zodat het op die manier wordt overgenomen door de volgende regering, dan zal men goed gewerkt hebben.'

'Het verlengen van de startbaan is geen 'zot' idee zoals sommigen beweren', reageerde Vanhengel ondertussen op de commotie over zijn voorstel. 'Het maakt deel uit van de toekomstplannen van Brussels Airport. Het verlengen van de startbaan laat toe de luchthavenactiviteit te doen toenemen en toch minder mensen te hinderen.'

Vanhengel wees er verder nog op dat er al jaren over de verlenging van de startbaan gesproken wordt. 'Op termijn moet die verlenging er komen zoals Brussels Airport die vraagt.'

Weyts: 'Dit doordrijven zou al te gek zijn'

'Dit ideetje kan je moeilijk ernstig nemen', reageerde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) eerder tegenover VRT Nieuws. 'Door de luchthaven met al zijn hebben en houden met 1,8 kilometer te verplaatsen, zouden er dorpen en gemeenten moeten verdwijnen: Haacht, Kortenberg en Steenokkerzeel, we spreken over meer dan 50.000 mensen.'

Weyts wijst er ook op dat het plan ervoor zou zorgen dat er enkel nog vluchten over Vlaanderen komen.. 'Ik veronderstel dat het daar minister Vanhengel om te doen is. Vlaanderen krijgt nu al veel meer lasten dan lusten. Dat doordrijven zou al te gek zijn. Er moet een evenwichtige spreiding zijn in zowel lasten als lusten.'

Rutten: 'Persoonlijke mening'

'Het is Vanhengels persoonlijke mening die absoluut niet wordt gedeeld door Open VLD', benadrukte ondertussen ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten op VRT. Zij spreekt van 'discussies die kort door de bocht gaan'. 'Een discussie rond de verplaatsing van de luchthaven is voor ons niet aan de orde.'

Vanhengel herhaalde in het kranteninterview overigens het Brussels standpunt in het dossier van de geluidshinder van Brussels Airport, waar het Brussels Gewest tegenover Vlaanderen staat. In Brussel 'gaat er niets gebeuren'. 'Vlaanderen bereidt een nieuw belangenconflict voor, maar wij bewegen niet', zei Vanhengel.