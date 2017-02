Zestigtal moslimextremisten kunnen dit jaar vrijkomen uit gevangenis

Liefst 57 moslimextremisten kunnen dit jaar vrijkomen uit de gevangenis. Dat blijkt uit een vertrouwelijke lijst van geradicaliseerde veroordeelden, schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag. Negen van hen mogen sowieso vertrekken, 48 anderen kunnen vervroegd vrijkomen. Het merendeel van de terreurgevangenen zit trouwens vast in een gewone cel, schrijft De Tijd. Slechts 1 op de 7 zit in een deradicaliseringscel.

Kanshebbers op een vervroegde vrijlating zijn onder anderen Shariah4Belgium-leider Fouad Belkacem en Omar Damache, de logistieke steun en toeverlaat van topterrorist Abdelhamid Abaaoud.

In sommige gevallen zal de strafuitvoeringsrechtbank de vraag naar voorwaardelijke invrijheidstelling niet meteen goedkeuren. Dat geldt bijvoorbeeld voor wie al getracht heeft te ontsnappen.

Radicalen in gewone cel

Fouad Belkacem. Foto: BELGA

De inperking van de vervroegde vrijlating die justitieminister Koen Geens voor terroristen beoogt, maakt voor veel geradicaliseerde veroordeelden geen enkel verschil. Meer dan een derde van alle gevangenen op de lijst blijkt vast te zitten voor heel andere feiten. Het zijn gangsters, verkrachters en moordenaars die pas achter de tralies trouw hebben gezworen aan de jihad.

De Tijd bericht zaterdag dat van de 163 terreurgevangenen in ons land de meesten in gewone cellen en niet in speciale deradicaliseringsafdelingen zitten. Minister van Justitie Koen Geens zegt in de krant wel dat er sprake is van vooruitgang.

“De centrale databank van de gevangenissen is intussen gekoppeld aan de databank van de federale politie. Daardoor kunnen gevangen beter worden opgevolgd.” Ook laat hij weten dat zeker een 170-tal gevangenismedewerkers een radicaliseringsopleiding heeft gevolgd.