Vierde persoon aangehouden in zaak vermoorde halfbroer Kim Jong-un

De Maleisische politie heeft zaterdag bekendgemaakt een vierde persoon te hebben gearresteerd in het kader van het onderzoek naar de dood van Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Een 46-jarige Noord-Koreaanse man werd vrijdagavond gearresteerd in de staat Selangor, zo klonk het in een verklaring van de politie.

In totaal zijn er nu vier verdachten gearresteerd voor de mysterieuze moord maandag op Kim, op de luchthaven van Kuala Lumpur. Twee vrouwen zouden hem hebben vergiftigd, waarschijnlijk door een vloeistof in zijn gezicht te gooien.

Zuid-Korea wees meteen naar het regime van Kim Jong-in, en naar het bestaan van een “permanent bevel” van de dictator om zijn halfbroer uit de weg te ruimen.

In 2012 was Kim Jong-nam al eens het doelwit van een moordpoging, nadat hij kritiek had geleverd op het Noord-Koreaanse regime.