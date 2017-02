Bekerhouder Halle-Gooik heeft zich vrijdag als eerste geplaatst voor de finale van de Beker van België Futsal.

In de halve finales haalde Halle-Gooik het in eigen huis met 8-2 van FT Antwerpen, een heruitgave van de finale van vorig seizoen. Toen haalde Halle-Gooik het met 9-4 van de Antwerpenaren. In de tweede halve finale staan Hasselt en Lier tegenover mekaar.