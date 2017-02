An-Sophie Mestach strandt in halve finales dubbelspel ITF Altenkirchen

An-Sophie Mestach heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het ITF-indoortoernooi in het Duitse Altenkirchen (tapijt/25.000 dollar).

Samen met de Nederlandse Lesley Kerkhove ging ze in twee sets onderuit tegen de Roemeense Alexandra Cadantu en de Zweedse Cornelia Lister: 6-3 en 7-6 (7/3). Kerkhove en Mestach waren de eerste reekshoofden in Duitsland.

In het enkelspel werd Greet Minnen (WTA 344) eerder deze week al uitgeschakeld in de tweede ronde. Tegen de Nederlandse Bibiane Schoofs (WTA 432), die een ronde eerder ook al Mestach uit het toernooi had gekegeld, werd het 1-6, 6-2 en 6-3.