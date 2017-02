Bijna alle leerlingen kampen met stress

Geen schoolcarrière zonder de nodige stress. Maar de scholen moeten toch goed gaan nadenken over hoe ze leerlingen kunnen helpen daarmee om te gaan.

‘Iedere donderdagnamiddag geeft onze leraar Aardrijkskunde een sessie yoga tijdens de middag. De deelname is vrijwillig, maar we merken dat leerlingen er toch graag naartoe gaan. Het is een rustmoment in onze immer gestresseerde maatschappij. Even uit de hectiek stappen en de batterijen opladen.’

Ook scholieren kampen met stress. Dat weet Marie-Christine Fiers, de directrice van het GO! Atheneum Schilde. Haar initiatief om ­yoga te integreren in de dagelijkse werking van de school zal aan bod komen op het stresscongres van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) dat vandaag in Brussel plaatsvindt.

Naar aanleiding daarvan is er een peiling georganiseerd met deelname van bijna zesduizend scholieren over de vraag of en hoe ze stress ervaren. Niet op een wetenschappelijke en representatieve manier, wel om een indicatie te krijgen van wat er leeft. En het blijkt inderdaad een grote bezorgdheid te zijn.

‘Maar liefst 76,8 procent zegt stress te krijgen van school, variërende van een beetje tot heel veel’, aldus Céline Ibe, de voorzitter van VSK. ‘Hoe hoger de graad, hoe meer stress. Meisjes gaan er ook vaker onder gebukt, terwijl jongens meer met tegenzin naar school gaan.’

De oorzaken van stress bevinden zich vaak op kritieke tijdstippen: examens, toetsen, studiekeuze en huiswerk. ‘Maar ook het gedrag van leerkrachten of ouders of de klas draagt ertoe bij’, aldus Ibe.

Stress op school hoeft niet noodzakelijk iets slechts te zijn. Die nuance maakt Patrick Lancksweerdt, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie en directeur van het Vrij CLB Roeselare.

‘Stress is iets normaal. Als je voor een toets geen stress hebt, dat zou pas een probleem zijn. In het latere beroepsleven krijg je er ook mee te maken.’