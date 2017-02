Telenet-loon van Kennis jarenlang aan SP.A-politica gestort

Telenet heeft de voorbije jaren per ongeluk 30.000 euro gestort op een bankrekening van Antwerpse gemeenteraadslid Leen Verbist (SP.A). De vergoeding was voor Koen Kennis (N-VA) bestemd, maar beiden zeggen dat ze de fout niet hebben opgemerkt.

Dat heeft Kennis gezegd tijdens een interview met de nieuwsdienst van de VRT. Op de belastingaangifte die Kennis deze week publiceerde ontbraken zijn inkomsten als Telenet-bestuurder. Het ging om zo’n 12.000 euro per jaar. ‘Ik heb nooit het geld noch de belastingfiche van Telenet ontvangen’, zegt Kennis daarover.

Nu blijkt dat Telenet de vergoeding gewoon is blijven storten op hetzelfde rekeningnummer dat zijn voorganger Leen Verbist had opgegeven. Het telecombedrijf dacht dat dit de rekening was van Interkabel Vlaanderen, het bedrijf dat eerst door Verbist en later door Kennis werd vertegenwoordigd.

Maar dat bleek dus niet te kloppen: het ging om een zakenrekening van de echtgenoot van Verbist. ‘Dat is nooit opgemerkt want dat is een rekening met veel bewegingen’, aldus Verbist.

Het geld zou intussen wel door Verbist weer overgemaakt zijn aan Telenet, die Kennis dan zal vergoeden. Kennis stelt het geld aan een goed doel te zullen overmaken.