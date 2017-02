Brusselse oppositie begraaft Eurostadion

Op de oppositiebanken van het Brusselse parlement wordt het terugtrekken van Anderlecht uit het Eurostadion-project positief onthaald. Het is nu hoog tijd om de alternatieven te bekijken, klinkt het zowel bij N-VA als Groen.

Met het afhaken van Anderlecht in het project van het Eurostadion valt een belangrijke reden voor de bouw weg, melden beide oppositiepartijen. Arnaud Verstraete (Groen) vraagt zich af wie er nog op de bouw zit te wachten? ‘Het afhaken van RSC Anderlecht stelt de vraag nog scherper voor wie het Eurostadion echt bedoeld is: niet voor Anderlecht, niet voor de Voetbalbond, en zeker niet voor de Brusselaars die enkel maar dienen te betalen’, zegt Verstraete. Hij ziet als begunstigden enkel bouwheer Ghelamco, en de ‘twee politieke voortrekkers van het project, Alain Courtois (MR) en Brussels minister Guy Vanhengel’.

Zijn N-VA-collega Johan Van den Driessche merkt op dat ‘het Eurostadion daardoor immers in essentie vervelt tot een Eurocampus, een kantoor-en parkingproject’. Dat botst volgens hem volledig met het doel waarom dit project werd opgestart. ‘Er wordt dus best herstart van een wit blad om te bepalen wat men op parking C wil doen.’

Beide parlementsleden verwijzen naar studies die zouden aantonen dat een renovatie van het Koning Boudewijnstadion best mogelijk is. ‘Een renovatie is veel minder complex dan het bouwen van het Eurostadion waardoor het EK 2020 halen misschien nog kan. In elk geval is een renovatie veel goedkoper voor de belastingbetaler’, aldus Van den Driessche.