Ghelamco wil ondanks afhaken Anderlecht doorgaan met Eurostadion

Voetbalclub Anderlecht ziet er vanaf om mee te stappen in het Eurostadion-project. De ploeg heeft na een nieuwe evaluatie ‘ernstige bezwaren’ tegen het project. Daarmee valt een belangrijke partner weg. Toch wil bouwbedrijf Ghelamco doorgaan: 'we begrijpen de houding van RSCA eerlijk gezegd niet'.

Bedoeling was dat Anderlecht alle thuiswedstrijden in het nog te bouwen stadion zou spelen. Daarmee zou het team de belangrijkste gebruiker van het veld zijn. Maar de deelname is herbekeken na de indiening van het MER-dossier en de milieu- en bouwvergunnigsaanvraag door bouwbedrijf Ghelamco, meldt een woordvoerder van RSC Anderlecht vrijdag. '

In een korte mededeling stelt de ploeg dat het 'met de huidige kennis en stand van zaken' dus ‘niet in het belang van de club is om deel te nemen aan het voorliggend project’. Ghelamco Invest NV is op de hoogte gebracht van de beslissing, klinkt het. De ploeg onthoudt zich van verder commentaar.

Gisteren lekte al uit dat volgens RSCA Eurostadion met zijn 60.000 zitjes te groot zou zijn, niet genoeg comfort zou bieden aan de supporters en te veel kantoorruimte bevat.

'Opdracht uitvoeren'

Maar voor Ghelamco is dit niet de doodsteek voor het project. 'Wij hebben een opdracht gekregen en zullen er alles aan doen om die uit te voeren', zo reageert Ghelamco in een persbericht. Volgens de bouwonderneming stelt ook dat de afwijzing van het huidige ontwerp niet betekent dat Anderlecht finaal uit het project stapt. 'We lezen in de brief die we ontvingen van RSCA niet dat de club uit het project stapt', zo staat in een mededeling. 'Dat kan trouwens ook niet gegeven de door de club neergelegde documenten tijdens de openbare aanbesteding (...) en vooral de ondertekening van het beginsel-akkoord.'

Het project is voor Ghelamco dus zeker niet afgesloten. 'We hebben ons altijd als loyale partner gedragen, en zullen dat blijven doen. Wij hebben een opdracht gekregen en zullen er alles aan doen om die uit te voeren. Ghelamco komt zijn engagementen na. We verwachten dat onze partners dat ook doen. Alleen zo is er sprake van rechtszekerheid.'



'We begrijpen de houding van RSCA eerlijk gezegd niet', klinkt het tot slot. 'Ghelamco heeft reeds per brief het verzoek gericht aan de voltallige raad van bestuur van RSCA om het project omstandig te kunnen toelichten.'

Negatieve adviezen

Vraag is hoe Ghelamco toch Anderlecht zou kunnen overtuigen om op de beslissing terug te keren. De bouw ligt sowieso al fel onder vuur. De plannen krijgen veel negatieve adviezen. Eind vorige maand kwam er nog een afwijzing door het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken. Vorige week volgde er ook een ongunstig advies voor de milieuvergunning. Er waren ook al aanwijzingen dat de kostprijs veel hoger zou worden dan tot dusver begroot.