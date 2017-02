Victor Campenaerts wint tijdrit in Andalusië: “Alles verliep perfect”

Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo) heeft vrijdag de derde etappe in de 63e editie van de Ronde van Andalusië (Ruta del Sol/cat. 2.BC) gewonnen. In een tijdrit van 11,9 kilometer in Lucena troefde de 25-jarige Antwerpenaar de Spanjaarden Alejandro Valverde en Alberto Contador af. Valverde is wel de nieuwe leider.

Victor Campenaerts had van de tijdrit in Andalusië een hoofddoel gemaakt dit seizoen, zo vertelde hij vandaag nog in onze krant. De 25-jarige landgenoot had de tijdrit over 11,9 kilometer perfect ingestudeerd en dat loonde.

Nog voor alle toppers van start gingen, klokte Campenaerts de snelste tijd. Hij had veertien minuten en 55 seconden nodig voor de opdracht over golvende wegen. Niemand die beter deed, al maakten de klassementsrenners het op het einde nog wel spannend. Valverde was één seconde trager dan Campenaerts, Contador moest zeven seconden toegeven. De Fransman Thibaut Pinot en de Italiaan Fabio Felline deden er als vierde en vijfde nog eens drie seconden langer over. Met Tim Wellens, op twintig seconden zevende, eindigde er nog een tweede Belg in de top tien.

De 36-jarige Valverde (Movistar), woensdag winnaar van de openingsrit, neemt de rode leiderstrui over van Contador. Die volgt nu op één seconde. Pinot is op zes seconden derde. Jelle Vanendert is als veertiende de beste Belg in de stand. Met nog twee sprintetappes voor de boeg is de kans groot dat titelverdediger Valverde zondag zijn vijfde eindzege in zes jaar tijd mag vieren.

Voor Campenaerts is het de derde profzege. Ook de vorige twee behaalde hij in het tijdrijden. In 2015 won hij samen met Jelle Wallays de Duo Normand en vorig jaar werd hij Belgisch kampioen. Op het EK tijdrijden pakte hij zilver.

Campenaerts zorgde voor de vijfde Belgische winst van 2017. Tom Boonen (rit Ronde van San Juan), Tim Wellens (twee zeges Challenge Mallorca) en Ben Hermans (rit Ronde van Oman) namen de eerste vier voor hun rekening.

“Race verliep perfect”

“Alles klopte vandaag: de voorbereiding was goed, de race verliep perfect. We hebben hier als ploeg hard voor gewerkt. We zijn naar de windtunnel geweest en hebben mijn materiaal zo goed mogelijk aangepast. Het is mooi dat dit zich nu vertaalt in een overwinning”, aldus Campenaerts op de website van zijn team, LottoNL-Jumbo.

“Sinds een aantal weken voel ik dat ik goed in vorm begin te komen. Het parcours was niet in mijn voordeel, net iets te veel klimmen, maar ik kon mijn vermogen goed kwijt. Ik bleef een hoog tempo houden en ook de bochten kwam ik perfect door. Ploegleider Grischa Niermann coachte mij voor het eerst en dat is mij goed bevallen. Ondanks het feit dat ik het hier alleen doe, voelt dit als een overwinning van de ploeg. Ik mocht mij de afgelopen dagen sparen en dat zorgde ervoor dat ik relatief fris aan de start verscheen”, aldus de Belgische kampioen tijdrijden.

Campenaerts dankt zijn overwinning aan een sterke tweede wedstrijdhelft, want halverwege klokte Alejandro Valverde nog een snellere tussentijd dan de Belg. “We hadden het parcours ‘s ochtends een aantal keer verkend. Dat wierp zijn vruchten af tijdens de race. In de afdaling haalde Victor snelheden van tegen de tachtig kilometer per uur”, zag Niermann vanuit zijn volgwagen.

