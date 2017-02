Zuckerberg ziet Facebook in ‘State of the Union’ als wereldverbeteraar

Mark Zuckerberg heeft een manifest geschreven waarin hij zijn visie uiteenzet over de toekomst van Facebook als ‘wereldwijde gemeenschap’. Tegelijk wil de ceo kritiek tackelen over ‘fake news’, dubbele standaarden op vlak van geweld en naakt, en de ‘nieuwsbubbel’ die zijn bedrijf zou creëren.

Mark Zuckerberg zegt dan wel geen ambitie te hebben om de Verenigde Staten te leiden, zijn schrijven doet toch erg denken aan de ‘State of the Union’ waarin de president elk jaar zijn plannen uit de doeken doet. Voor Zuckerberg blijft de ambitie om een ‘mondiale gemeenschap’ uit te te bouwen. ‘Wereldwijd zijn er mensen aan wie de globalisering is voorbijgegaan, en bewegingen die ervoor pleiten zich te onttrekken aan de wereldwijde contacten’, klaagt Zuckerberg.

Voor die gemeenschap wil de 32-jarige oprichter op vijf manieren een ‘sociale infrastructuur’ creëren: om ons te ondersteunen, ons veilig te houden, ons te informeren, ons te engageren en iedereen te betrekken.

• Ondersteuning: ‘We willen bestaande, fysieke, gemeenschappen helpen versterken door mensen zowel online als offline samen te brengen. Tegelijk willen we het mogelijk maken volledig nieuwe gemeenschappen te vormen die het fysieke overstijgen. Niet alleen komen we zo online dichter bij elkaar, maar versterken we ook onze fysieke gemeenschappen door persoonlijk dichter bij elkaar te komen en elkaar te ondersteunen.’

Concreet wil Zuckerberg 'betekenisvolle' Facebook-groepen, waarbij leden heel actief zijn, zowel on- als offline, zoals groepen voor ouders.

• Veiligheid: ‘Facebook heeft een unieke positie om kwaad tegen te gaan, hulp te bieden bij een crisis, of samen te komen voor de heropbouw nadien. Eén van de grootste kansen om mensen veilig te houden is om artificiële intelligentie uit te bouwen die sneller en correcter begrijpt wat er gebeurt in onze gemeenschap.’

Zuckerberg hoopt zo onder andere mensen met plannen voor zelfdoding op te sporen en het verspreiden van extremistische ideeën tegen te gaan. ‘In de toekomst kunnen zo risico’s in verband met mentale gezondheid, ziekte en criminaliteit opgespoord worden.’

• Informeren: Zuckerberg erkent dat de algoritmes van Facebook ervoor zorgen dat ‘clickbait’ en ‘fake news’ meer verspreid worden en zo ook voor meer polarisering zorgen. ‘Als dit zo doorgaat en we geen gemeenschappelijke manier van denken meer vinden, kunnen we nog alle valse informatie verwijderen, mensen gaan dan gewoon verschillende feiten in de verf zetten die stroken met hun gepolariseerde mening. Daarom ben ik zo bang van de sensatiezucht in de media.’

Om dat tegen te gaan, wil Facebook sensatie minder promoten in het nieuwsoverzicht door te controleren of mensen een artikel lezen voor ze het delen. Zo’n verhalen worden dan prominenter getoond. Verder belooft Zuckerberg de nieuwsindustrie te ondersteunen, ‘zodat de media nieuwe informatie blijven onthullen en analyseren’.

• Burgerschap: Om burgers meer te laten deelnemen in de besluitvorming, wil Zuckerberg tools ontwikkelen die mensen eraan herinneren zich te registreren om te stemmen. Andere tools moeten burgers in contact brengen met hun lokale vertegenwoordigers of moeten het makkelijker maken om protesten te organiseren. In die context verwijst Zuckerberg naar de Vrouwenmars na Trumps verkiezing, een initiatief dat via Facebook werd opgestart.

• Inclusiviteit: Facebook krijgt veel kritiek omdat er op het netwerk geen plaats is voor veel culturele of politieke nuance. Zo werd de iconische foto van het napalmmeisje uit de Vietnamoorlog gecensureerd wegens te bloot, en werden verschillende nieuwswaardige video’s van de Black Lives Matter-beweging offline gehaald. ‘Zo’n vergissingen gebeuren bijna nooit omdat we een ideologisch standpunt innemen, maar door de problemen met de schaal waarop we opereren.’

Om die willekeur tegen te gaan, wil Facebook meer evolueren naar meer gepersonaliseerde en lokaal relevante standaarden. Zo zijn Europeanen bijvoorbeeld veel toleranter wat betreft naakt dan sommige gemeenschappen in het Midden-Oosten.

Volgens Zuckerberg is er nog veel vooruitgang nodig op het vlak van artificiële intelligentie om te bepalen of tekst, foto en video haatboodschappen of seksuele inhoud bevatten. Toch zou er al dit jaar mee gestart worden.