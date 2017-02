Russisch koor treedt voor het eerst sinds crash weer op

Het wereldberoemde koor van het Rode Leger, het Alexandrov Ensemble, heeft bijna twee maanden nadat tientallen zangers en dansers omkwamen bij een vliegtuigcrash, zijn eerste concert in een nieuwe bezetting gegeven.

'Op 25 december heeft een tragedie onze vrienden het leven gekost', zei de Russische viceminister van Defensie Nikolai Pankov donderdag in Moskou. 'Maar het leven gaat door. Het is onze plicht tegenover hen dit unieke ensemble te behouden.'



Een Tupolev Tu-154 van het Russische ministerie van Defensie met 92 inzittenden stortte op Kerstmis neer in de Zwarte Zee. Het toestel, met onder meer 64 leden van het Alexandrov Ensemble aan boord, was op weg van Moskou naar Syrië. Alle 92 mensen aan boord kwamen om het leven.

'Prioriteit'

Pankov beklemtoonde dat een nieuwe bezetting van het koor een prioriteit was voor het ministerie. Een van de selectiecriteria was dat de zangers en dansers de 'onbaatzuchtige wens' hadden hun land te dienen. Het Ensemble werd in 1928 opgericht. Hun repertoire omvat ruim 2.000 stukken, waaronder orthodoxe liederen, Russische volksliederen en marsen, maar ook popmuziek.