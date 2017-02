Rookverbod in cafés vooral ’s nachts nog overtreden

Hoewel het sinds 2011 al verboden is om te roken op café, blijft de Inspectie Consumptieproducten overtredingen vaststellen. Het probleem stelt zich vooral ’s avonds en ’s nachts: ruim één op de vijf cafés houdt zich dan niet aan het rookverbod, zo meldt de VRT-nieuwsredactie.

Het gaat wel de goede kant op met de naleving van het rookverbod, zegt Paul Van den Meerssche, adviseur-generaal van de Inspectie Consumptieproducten. 'Sinds de invoering van de wet zien we jaar na jaar een verbetering.'

In 2002 werd bijvoorbeeld nog 20 procent van de gemiddeld 5.500 gecontroleerde cafés betrapt op een overtreding. Vorig jaar was dat percentage teruggevallen tot 13 procent. Dat is vooral te danken aan een vrij goede naleving van het rookverbod overdag (10 procent overtredingen).

’s Avonds en ’s nachts worden veel meer overtredingen vastgesteld. 'We zien ook nauwelijks een verbetering', zegt Van den Meerssche. Het percentage overtredingen daalde er van 25 procent in 2012 naar 22 procent vorig jaar. 25 tot 30 procent van de controles vindt ’s avonds en ’s nachts plaats.

Risico op sluiting

Wie een eerste keer betrapt wordt, mag zich aan een boete van 500 tot 600 euro verwachten. Bij volgende overtredingen gaat de boete omhoog. In het ergste geval kan een zaak worden gesloten.