Kindjes braaf aan tafel? Dat is 13 euro korting

Een korting van 13,05 euro, ‘voor de goed opgevoede kinderen’. Dat was de verrassing die een gezelschap van elf personen, onder wie vijf kinderen, op de rekening van in totaal 262,95 euro terugvond na een etentje in een wijnbar in de Noord-Italiaanse stad Padova. Het gaat om een aftrek van vijf procent, die ­eigenaar Antonio Ferrari consequent uitdeelt ‘aan klanten die erin slagen hun kinderen in toom te houden’.