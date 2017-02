Gepensioneerde vice-admiraal weigert aanbod Trump

Robert Harward, een gepensioneerde vice-admiraal op wie Trump zijn oog had laten vallen om Michael Flynn te vervangen, wil de job van Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur niet. Dat meldden verschillende media donderdag.

Naar de precieze reden van Harwards weigering is het voorlopig gissen. Een vriend van Harward zei aan de Amerikaanse nieuwszender CNN dat hij het Witte Huis ‘te chaotisch’ vindt.

Een bron uit de entourage van Trump gaf aan The Washington Post als uitleg dat Harward weigerde omdat hij niet de garantie kreeg dat hij zijn eigen personeel kon kiezen. Een andere hoge Amerikaanse medewerker vertelde aan de krant dat zijn weigering het gevolg is van ‘familiale redenen’, en de vrees voor de financiële gevolgen van het opzeggen van zijn baan bij Lockheed Martin.

Sinds het vertrek van Michael Flynn eerder deze week zit de nationale veiligheidsraad zonder topman, en volgens The Washington Post moet het Witte Huis er ook nog 60 van de 200 jobs ingevuld krijgen.

Rusland

Maandag moest de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn opstappen, nadat was gebleken dat hij nog tijdens Obama’s ambtstermijn met de Russische ambassadeur in Washington over Amerikaanse sancties tegen Moskou had gesproken. Flynn gaf toe vicepresident Mike Pence en anderen ‘onopzettelijk’ misleid te hebben over zijn telefoongesprekken.