Vanhaezebrouck zag zijn ploeg met lef spelen: “Dit was opnieuw het betere Gent”

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck reageerde uiteraard trots na afloop van de 1-0 zege tegen Tottenham Hotspur. “Mijn elftal heeft opnieuw met lef gespeeld”, klonk het . Gent verraste de Engelse topclub dankzij een doelpunt van Jérémy Perbet.

De coach van de Buffalo’s, die donderdag zijn 53e verjaardag vierde, had woensdag gewaarschuwd dat zijn team absoluut individuele fouten moest vermijden om een resultaat neer te zetten. “Dit was opnieuw het betere AA Gent. We gaven geen geschenken weg, zoals we dit seizoen vaak gedaan hebben in de competitie”, aldus een glunderende Vanhaezebrouck. “We speelden zoals ik gehoopt had. We waren niet bang om het spel te maken, wat niet eenvoudig is tegen een team als Tottenham. Het was dan ook een deugddoende partij, die verschillende spelers weer vertrouwen heeft gegeven.”

“Wembley wordt mythisch”

“We zijn er meer dan in geslaagd om de terugwedstrijd te redden”, vervolgde de AA Gent-coach. “Naar Wembley gaan, is mythisch. 7.000 Gent-fans krijgen er een fantastische wedstrijd. Mijn team zal niet onder de indruk zijn van de omstandigheden. Als wij er een doelpunt maken, moeten zij al drie keer scoren.”

Vanhaezebrouck verraste door Jérémy Perbet, die de enige treffer van de partij lukte, voorin te verkiezen boven Kalifa Coulibaly. “Coulibaly trainde niet veel deze week, dus koos ik voor onze andere spits. Ik wilde ook tonen dat we nog in Perbet geloven en verder was het ook tijd voor hem om zich nog eens te tonen.”

Brecht Dejaegere en co. kunnen het vizier nu opnieuw richten op de competitie. Zondag gaat AA Gent op bezoek bij Standard, een erg belangrijk duel met het oog op deelname aan Play-off I. “Dat wordt een heel andere wedstrijd. Ik denk dat Standard er meteen vol voor zal gaan en niet zal spelen als Eupen (dat afgelopen weekend met 0-1 te sterk was voor AA Gent, nvdr.), dat geen initiatief nam. Twee dagen rust is weinig, maar het lukt blijkbaar niet om daar in België verandering in te brengen”, besloot Vanhaezebrouck.

Pochettino: “Slikken doelpunt in onze beste periode”

Tottenham-coach Mauricio Pochettino was ontgoocheld na de 0-1 nederlaag. “Onze tegenstander was duidelijk erg gemotiveerd om tegen ons te spelen”, zo zei de coach van de Spurs donderdagavond. “Ik heb hier niet veel verklaringen voor”, stelde de Argentijn. “Het was van bij het begin een gelijkopgaande wedstrijd. In het begin van de tweede helft waren we de betere ploeg, met drie kansen tot gevolg. Maar net in onze beste periode slikten we dat doelpunt. Over de ingesteldheid van mijn spelers kan ik niet klagen, maar dit was niet onze beste wedstrijd. Nu moeten we trachten te winnen op Wembley”, besloot de Spurs-coach.

Mousa Dembélé mocht 68 minuten opdraven van Pochettino, maar kon Tottenham niet aan het belangrijke uitdoelpunt helpen. “Het was echt een moeilijke wedstrijd voor ons”, aldus de Rode Duivel. “Ik heb heel wat duels uitgevochten met Esiti, best wel een goede speler. Deze nederlaag is een teleurstelling, want we hadden absoluut de wil om te winnen. Het was leuk dat de supporters mijn naam scandeerden bij mijn wissel.”

