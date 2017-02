FIFA-baas Infantino maakt zich geen zorgen over veiligheid in Rusland

Gianni Infantino vreest niet voor problemen met hooligans op het WK van volgend jaar in Rusland. Dat heeft de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA donderdag gezegd na een vergadering in Doha.

“Ik maak me geen zorgen over problemen met geweld op het WK in Rusland. Ik heb het volste vertrouwen in de Russische veiligheidsdiensten, die de zaak heel serieus nemen”, verklaarde Infantino naar aanleiding van een reportage van de BBC die donderdagavond uitgezonden wordt. De reportagemakers volgden enkele Russische hooligans, die zich volop voorbereiden op de confrontatie met andere, voornamelijk Engelse, clans.

Op het voorbije EK in Frankrijk raakten Russische en Engelse hooligans slaags in Marseille in aanloop naar en na de wedstrijd Engeland-Rusland.