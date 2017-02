Calvo: 'Siegfried Bracke moet deontologische commissie raadplegen'

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) wiens positie onder vuur ligt na de Gentse Publipart-affaire moet de federale deontologische commissie consulteren volgens kamerlid Kristof Calvo (Groen). Maar Bracke zegt dat dit wettelijk helemaal niet mogelijk is.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje donderdag was Kamervoorzitter Bracke herhaaldelijk zelf het onderwerp van gesprek. Meerdere kamerleden grepen de kans om hun ongenoegen te uitten over de onthullingen van afgelopen weken. Bracke, maar ook veel andere politici blijken in allerlei functies geld bij te verdienen, waarbij in sommige gevallen grote vragen bestaat over belangenverstrengeling. Bracke zelf trad dinsdagavond al af als adviseur van Telenet.

Volgens kamerlid Kristof Calvo (Groen) bestaan er binnen zijn partij Groen grote twijfels over Bracke, en dan met name over Bracke's deontologie 'of het gebrek daaraan'. Calvo drong erop aan dat Bracke zelf de federale deontologische commissie gaat raadplegen zodat er meer duidelijkheid komt over wat hij precies niet of wel had mogen doen.

Maar volgens Bracke kan dit helemaal niet: 'Dit kan alleen op vraag van deze commissie of indien vijftig kamerleden hiervoor hun handtekening zetten.' Bracke bedankte Calvo wel 'voor de tip' en Calvo beloofde het betreffende wetsartikel te sturen waarin deze mogelijkheid volgens hem wordt geboden. Ook premier Charles Michel moest tijdens het vragenuurtje veel vragen beantwoorden over de onduidelijkheid van de bijverdiensten van politici en beloofde met nieuwe initiatieven te komen die de transparantie verbeteren. Michel: ‘De democratie is fragiel. Om ons model te verdedigen, is vertrouwen van de burger nodig.’

Werkgroep politieke vernieuwing

Woensdag werd al een werkgroep politieke vernieuwing opricht door de Kamer naar aanleiding van de heisa rond Bracke (N-VA) en diens adviesrol bij Telenet. Tegen 30 juni moet deze werkgroep met conclusies komen. De conferentie van voorzitters, de vergadering van de fractieleiders met de kamervoorzitter, besloot deze werkgroep politieke op te richten en zal allerlei voorstellen rond politieke deontologie bespreken, met inbegrip van de rol en de modaliteiten van de functie van Kamervoorzitter.

Humo interview

Naast Calvo kreeg Bracke onder andere ook kamerlid Hendrik Vuye (voormalig N-VA, nu onafhankelijk) over zich heen. Vuye confronteerde Brake met een interview uit de Humo waarin hij ageerde tegen parlementsleden die alleen naar de Kamer komen stemmen. Bracke zei in dit interview: 'Wij hebben nood aan echte parlementsleden uit respect voor die vele collega's die wel hard werken en niet gaan bijklussen.'