Dader Marollenmoord komt mogelijk vervroegd vrij

Leopold Storme (29) werd in 2010 veroordeeld tot 26 jaar cel voor de moord op zijn ouders en zus in de Brusselse Marollen. Storme heeft om voorwaardelijke vervroegde vrijlating gevraagd maar het openbaar ministerie is tegen. De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel hoorde woensdag beide partijen en maakt 24 februari haar besluit bekend.

De advocaat van Leopold Storme, Fabian Lauvaux, heeft ruim anderhalf jaar geleden een ­verzoek tot voorwaardelijke vervroegde vrijlating ingediend. ‘Ik heb een sterk ­reclasseringsplan voorgelegd’, vertelde hij destijds. Het openbaar ministerie is tegen de vervroegde vrijlating, maar het is nu aan de strafuitvoeringsrechtbank om een oordeel te vellen. Woensdag mochten zowel de advocaat van Storme als het parket hun pleidooi houden in Brussel en op 24 februari staat het besluit van strafuitvoeringsrechtbank gepland. Storme zit momenteel vast in de gevangenis van Nijvel.

Marollenmoord

De assisenjury in Brussel veroordeelde Leopold Storme in 2010 tot 26 jaar cel voor de ‘Marollenmoord’ waarbij in 2007 zijn ouders en zus omkwamen. De Marollenmoord kwam veelvuldig in het nieuws destijds en ook is er veel gediscussieerd over de geestestoestand van Storme. Storme heeft altijd ontkend zijn ouders en zus te hebben vermoord maar is als dader aangewezen voor de drievoudige moord.

De ouders van Storme bezaten de stoffenwinkel 'Extrême Tissus' in de Kapucijnenstraat in de Brusselse Marollen. In de winkel werden Storme's ouders François-Xavier Storme (48), Caroline Van Oost (48) en zijn zus Carlouchka (21) gevonden nadat ze met respectievelijk 24, 33 en 44 messteken waren vermoord. Het verhaal van Storme, de enige overlevende van het gezin, bleek vol met onwaarschijnlijkheden te zitten en de assisenjury in Brussel bevond hem uiteindelijk schuldig.

Storme kreeg al ­diverse keren toelating voor een ­uitgaansvergunning of peni­tentiair verlof. Dat verliep iedere keer probleemloos. Ook heeft hij in de gevangenis een master economische wetenschappen ­behaald.