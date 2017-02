Webwinkelen is gezonder

Nog een reden nodig om het supermarktbezoek over te slaan? Wie zijn levensmiddelen online koopt, schaft minder ongezonde voedingsmiddelen aan dan wie zich fysiek naar de winkel begeeft. Dat heeft onderzoek van de UGent aangetoond.

De onderzoekers analyseerden gegevens van tienduizenden winkelbezoeken, zowel online als offline. De consumenten die beide afwisselen, zijn geneigd om in de fysieke winkel 10,4 procent aan ongezonde voeding te besteden, tegenover 5,7 procent in een webwinkel. Bij degenen die uitsluitend online of uitsluitend offline shoppen, was dat respectievelijk 11,1 en 5,6 procent.

Vervolgonderzoek wees uit dat vooral de confrontatie met de echte producten tot aankopen aanzet. Foto’s op een pc-scherm zijn minder verleidelijk. In een echte winkel heeft de consument de producten ook meteen tot zijn beschikking. Bovendien worden online vaak grotere bedragen besteed, wat een financiële rem zet op impulsaankopen.