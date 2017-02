Foto’s van Ivanka Trump die ‘in zwijm valt’ voor Trudeau gaan viraal

De dochter van Donald Trump is helemaal weg van de Canadese premier Justin Trudeau. Of dat is toch wat het internet ons wil doen geloven.

Het moest een eerder kort en sereen rondetafelgesprek worden over vrouwelijke bedrijfsleiders, waarbij Ivanka Trump enkele korte mededelingen zou geven. Dat gebeurde ook, want de harde noten en visies werden afgelopen maandag vertegenwoordigd door haar vader, Donald Trump, die samen met de Canadese premier, Justin Trudeau aanschoof voor de vergadering.

Dat er geen hallucinante uitspraken te rapen waren tijdens het rondetafelgesprek, zal de fotografen en journalisten die aanwezig waren worst wezen. Want de manier waarop Ivanka Trump naar Trudeau ‘gluurde’ en hem erg enthousiast begroette, leidde tot heel wat leuk fotomateriaal.

In geen tijd gingen de beelden viraal met het bijschrift ‘Ivanka valt in zwijm voor Justin’ en ‘Justin <3 Ivanka’. Daardoor kwamen ook heel wat oude beelden weer boven water, waarbij ook bijvoorbeeld Kate Middleton ‘gecharmeerd’ zou zijn.

My favourite photo genre is "married women meeting Justin." pic.twitter.com/XBsLL8Ws4w

No one is safe from PM Steal Yo Girl! pic.twitter.com/TYrTV1U4CN