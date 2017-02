‘Ik had Telenet zelfs gratis advies gegeven’

Parlementsvoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) herhaalt donderdag in een interview met De Morgen en Het Laatste Nieuws over zijn adviseursrol bij Telenet geen poenschepper te zijn. ‘Ik zal u zeggen: al was het onbetaald, dan had ik het nog gedaan.’

In het interview ontkent hij dat hij een fout heeft gemaakt en dat een Kamervoorzitter vandaag de dag een privé-opdracht mag vervullen. Wel geeft hij toe dat hij de kritiek op zijn job als adviseur bij Telenet heeft onderschat. ‘Ik kan nog altijd in de spiegel kijken’, zegt Bracke. ‘Ik ben volkomen in het reine met mijn rol bij Telenet. Maar toen het beeld ontstond dat ik een poenschepper was, ben ik opgestapt. Dat ben ik niet en dat wil ik ook niet zijn.’

Naar eigen zeggen had hij ook gratis advies verleend aan Telenet. ‘Gewoon, omdat ik dat ongemeen boeiend vind. In die adviesraad ontmoette ik allerlei interessante mensen met wie ik fantastische discussies had.’

Voorts zegt Bracke te beseffen dat de hele heisa zijn kansen om burgemeester van Gent te worden beïnvloedt. ‘Als de partij mij dat vraagt, dan zal ik het doen. Maar uiteraard zal dit mee mijn kansen bepalen voor het lijsttrekkerschap, daar twijfel ik geen seconde aan. (...) Ik ga waar de partij mij vraagt. Als ik naar plaats 34 moet, I’ll be there.’