Iedere sport heeft idolen die tot de verbeelding spreken of die de sport aantrekkelijk maken voor de fans. In het voetbal zijn dat Lionel Messi en Christiano Ronaldo maar ook de Formule 1 heeft volgens F1-piloot Carlos Sainz twee idolen.

Nico Rosberg mag het voorbije seizoen dan wel wereldkampioen zijn geworden, bij de meeste fans zullen rijders zoals Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel of Max Verstappen meer tot de verbeelding spreken.

Grote vraag is echter welke rijders nu echt de sterren van de Formule 1 genoemd mogen worden. Volgens F1-piloot Carlos Sainz zijn dat landgenoot Fernando Alonso en Lewis Hamilton.

"Hamilton is de Messi van de Formule 1 en Christiano Ronaldo zou Fernando Alonso kunnen zijn, al wil Christiano alles, namelijk winnen en de beste zijn," vertelde Sainz tegenover de Spaanse krant 'Marca'. "Fernando wil ook winnen, maar wil niet beide (winnen en de beste zijn)."

Het contrast tussen de duo's Hamilton-Alonso en Messi-Ronaldo is echter groot. Daar waar Lionel Messi en Christiano Ronaldo sinds 2008 de trofee van beste voetballer ter wereld telkens onder elkaar verdeelden, is dat bij Hamilton en Alonso in de F1 niet het geval. Hamilton werd in 2008, 2014 en 2015 wereldkampioen, terwijl Alonso wereldkampioen werd in 2005 en 2006.

Het is dus zeker niet zo dat Hamilton en Alonso op het vlak van trofeeën veroveren even dominant als Lionel Messi en Christiano Ronaldo zijn. Volgens Sainz zijn Alonso en Hamilton echter wel de rijders die volgens de fans over het meeste talent beschikken en door hun gedrag en attitude tot de verbeelding spreken.

Wanneer Carlos Sainz wordt gevraagd met wie van de twee het volgens hem het moeilijkst is om wiel-aan-wiel te strijden antwoordt hij resoluut Alonso.

"Fernando is een vechter en heeft enorm veel ervaring, bij hem is het altijd veel moeilijker dan bij andere rijders. Hij is een oude hond met bijzonder veel ervaring."

Max Verstappen, die het voorbije seizoen voor heel wat spektakel in de F1 zorgde, is volgens Sainz blijkbaar nog niet één van de echte idolen in de F1. De voormalig teamgenoot van Verstappen noemt hem niet als één van de rijders die over het meeste talent beschikt en daar heeft hij naar eigen zeggen een goede reden voor.

"Ik denk niet dat Verstappen een betere rijder dan mij is. Indien je aan de rijders op de grid dezelfde vraag zou stellen dan zouden ze je allemaal vertellen dat ze de beste zijn ..."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: