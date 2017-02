Zorgen om 80 kinderen Belgische Syriëstrijders

Ons land maakt zich grote zorgen over tachtig Belgische kinderen die in door IS bezet gebied zouden verblijven. Een aantal van hen wil terugkeren naar ons land.

Van zo’n twintig Syriëstrijders – vooral vrouwen – hebben de autoriteiten nu al het signaal gekregen dat ze vrijwillig willen terugkeren naar ons land. ‘Enkelen brengen ook kinderen mee’, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). ‘Zij zijn ofwel in Syrië geboren, ofwel destijds meegenomen naar het front. Het spreekt voor zich dat onze veiligheidsdiensten alle dossiers zullen uitpluizen. Wij bereiden ons voor om de kinderen die naar België komen, gepast op te vangen.’

Geen geboortebewijs

Volgens de Ocad-lijst verblijven 35 Belgische kinderen in het kalifaat. Zij zijn door hun ouders meegenomen. Maar mogelijk lopen er intussen al tachtig Belgische kinderen rond, zeggen onze bronnen. Sinds 2012 zijn al veel kinderen van Syriëstrijders geboren. Omdat er geen geboortebewijs is, kunnen zij niet worden ingeschreven door de Belgische staat.

‘Alle Belgische Syriëstrijders staan internationaal geseind en belanden bij hun terugkeer dus in principe in de gevangenis’, zegt Van Raemdonck. Maar wat met de kinderen? ‘Afhankelijk van de situatie, beslist een jeugdrechter over hun lot.’

Ze worden opgevolgd door de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap, waardoor ze onder meer psychologische ondersteuning krijgen. ‘Het is erg waarschijnlijk dat die kinderen getraumatiseerd zijn. Ze hebben blootgestaan aan extremisme en gruwelijk geweld. Het is belangrijk voor hun geestelijke gezondheid dat zij de nodige professionele zorgen krijgen.’

Ook worden ze opgevolgd door lokale politie- en veiligheidsdiensten. ‘Het is niet omdat je een kind bent van een vader of moeder die in Syrië heeft gestreden voor IS, dat je daarom zelf aanslagen gaat plegen. Maar we moeten alert blijven’, zegt Van Raemdonck. ‘We houden er altijd rekening mee dat wat oudere kinderen een concreet veiligheidsrisico kunnen vormen.’

De kans bestaat immers dat ze, net als hun ouders, zijn getraind in het omgaan met vuurwapens en het maken van explosieven. Dat hebben filmpjes die IS zelf heeft gemaakt al meermaals gesuggereerd. De kinderen zijn dan meer dan waarschijnlijk ook gebrainwasht.

Voor zover bekend reisden 398 Belgen naar Syrië. Van hen zijn er al 117 teruggekeerd.