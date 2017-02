Yannick Mertens ligt nu ook uit dubbelspel in Challenger Tempe

Het Challengertoernooi van het Amerikaanse Tempe (hard/75.000 dollar) zit er helemaal op voor Yannick Mertens (ATP 247). Na zijn nederlaag van dinsdag in de eerste ronde van het enkelspel verloor hij een dag later ook zijn eersterondepartij in het dubbel.

Samen met de Ier Sam Barry bleek Mertens niet opgewassen tegen de Salvadoraan Marcelo Arevalo en de Dominicaan Jose Hernandez-Fernandez. Die haalden het na 56 minuten met 6-1 en 6-3.

Dinsdag geraakte Mertens in de eerste ronde van het enkelspel niet voorbij de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 160), het vijfde reekshoofd in Tempe. Trungelliti won in drie sets (6-7 (5/7), 6-4 en 6-3). Ook Kimmer Coppejans (ATP 187) en Michael Geerts (ATP 583) verloren hun duel in de openingsronde.