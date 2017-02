Na het Postpunt, het Treinpunt

In de kamercommissie Infrastructuur is een voorstel van resolutie goedgekeurd waarin wordt aangedrongen bij minister van Mobiliteit François Bellot dat de NMBS haar verkoopnetwerk voor vervoersbewijzen uitbreidt.

Open VLD en N-VA willen dat de NMBS extra verkoopkanalen voorziet voor treintickets. De laatste jaren is de fysieke verkoop van treintickets aan stationsloketten stelselmatig achteruitgegaan. Daarom kondigde de NMBS in 2015 aan dat in 33 stations de loketten zouden worden gesloten. In 25 andere stations werden de openingsuren van de loketten beperkt.

‘Dat heeft heel wat gevolgen voor de reiziger.’, zegt Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. ‘Zo zijn de wachtruimtes vaak enkel toegankelijk indien er toezicht aanwezig is in het stationsgebouw.’

Open VLD focust op de vele bestaande stationsgebouwen die geheel of gedeeltelijk leeg staan. ‘Er zijn creatieve invullingen denkbaar die zowel voor de reiziger als de NMBS een enorme meerwaarde kunnen bieden.’, klinkt het. ‘Bijvoorbeeld een handelszaak in het bestaande stationsgebouw, die naast zuiver commerciële producten (bijvoorbeeld kranten, koffie of broodjes) ook een beperkt aanbod aan NMBS-producten verkoopt en de wachtruimte of het sanitair voor de reizigers kan openstellen.’

‘Treinpunt’

N-VA ziet de oplossing vooral bij lokale partners in de buurt van stations. ‘Naar analogie met de ‘PostPunten’ zouden we kunnen spreken van ‘TreinPunten’, zegt N-VA-Kamerlid Inez De Coninck.

‘Vervoersmaatschappijen De Lijn en TEC verkopen al jaren tickets via allerlei lokale handelaars, winkels, koffiebars, boekhandels. Een handelaar in de buurt kan een perfect alternatief zijn voor een klassiek loket. Ook op plaatsen waar vandaag geen station meer bestaat kan zo’n fysiek verkooppunt gecreëerd worden ten voordele van de reiziger.’

Lahaye-Battheu en De Coninck benadrukken dat het uiteraard niet de bedoeling is dat bestaande loketten worden gesloten ten voordele van ‘TreinPunten’.