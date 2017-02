Na inval politie: geen sporen van doping bij Kazachse biatleten op WK

Bij de dopingcontroles van de Kazachse biatlonselectie zijn geen atleten betrapt op het gebruik van verboden middelen. Dat heeft de Internationale Biatlonfederatie (IBU) woensdag bekendgemaakt. De Kazachse atleten verblijven momenteel in Oostenrijk waar nog tot zondag het WK biatlon plaatsvindt.

De Oostenrijkse politie viel vorige week binnen in het hotel waar de Kazachen tijdens het WK logeren en nam toen producten, medicatie en mobiele telefoons mee voor verder onderzoek. Ook werden van de Kazachse atleten bloed- en urinetesten afgenomen.

“De op het WK aanwezige Kazachen hebben allemaal negatief getest”, liet Nicole Resch, de secretaris-generaal van de IBU, in een korte reactie weten. “Er zal dus geen disciplinaire procedure tegen hen opgestart worden.”

De Kazachse biatlonselectie kwam in het vizier van de Oostenrijkse speurders na een tip over mogelijk dopinggebruik. De politie onderschepte voor het WK aan een tankstation in Tirol een lading medisch materiaal die voor de Kazachse atleten bestemd zou zijn. Vervolgens gingen de ordediensten over tot de huiszoeking in het hotel waar de Kazachen verblijven.