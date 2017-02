De bestuurders van Publipart bekijken hoe ze de komende maanden de maatschappij kunnen opdoeken. Maar de uitstap uit Elia en EDF Luminus zou problemen opleveren.

De raad van bestuur van de gemeentelijke beleggingsmaatschappij Publipart kwam gisteren voor het eerst na het losbarsten van de affaire bijeen. Bestuurder Paul De Fauw erkende dat de afschaffing van de zitpenningen alles te maken heeft met die politieke storm. De twee Gentse bestuurders Tom Balthazar (SP.A) en Christophe Peeters (Open VLD) kwamen zwaar onder vuur te liggen nadat bekend was geraakt dat ze jaarlijks een vergoeding van 19.000 euro opstreken. Als zoenoffer besloten alle bestuurders gisteren, met terugwerkende kracht vanaf begin dit jaar, af te zien van hun royale zitpenning.

Het betekent meteen dat ze de komende maanden onbezoldigd zullen onderzoeken of ze Publipart kunnen ontbinden. In juni komt er volgens De Fauw een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering die de knoop over de toekomst van de gemeentelijke holding moet doorhakken. ‘Wij hebben er geen probleem mee om Publipart te liquideren, maar de beleggingen moeten wel op een deftige manier te gelde worden gemaakt.’ De bekendste en ook belangrijkste zijn participaties in het Belgische hoogspanningsbedrijf Elia en de elektriciteitsleverancier EDF Luminus. Vooral de uitstap uit die laatste zou niet vanzelfsprekend zijn. Volgens De Fauw zijn alle Publipart-beleggingen samen 150 tot 200 miljoen euro waard.

Een zwaar gecontesteerd deel daarvan is de voorbije dagen overigens halsoverkop verkocht. Publipart werd aangewreven te beleggen in een bedrijf dat grondstoffen maakt die verwerkt kunnen worden in chemische wapens. Die beleggingen zijn al de deur uit, met een meerwaarde van 2 tot 8 procent afhankelijk van het fonds. Dat leverde nog 25 miljoen euro op.

Publipart moet het vanaf nu ook met drie bestuurders minder doen na het ontslag van Tom Balthazar, Patrick Boes (de oud-kabinetschef van de Gentse burgemeester Daniel Termont) en de burgemeester van Seraing Alain Mathot (PS).