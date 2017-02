Vlaanderen wil nieuw belangenconflict voor geluidsnormen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts legt de Vlaamse regering vrijdag een nieuw belangenconflict voor de geluidsnormen rond Brussels Airport voor. Het huidige belangenconflict loopt af op 22 februari.

De Brusselse regering wil effectieve boetes innen voor vliegtuigen die de normen overtreden wanneer ze over het gewest vliegen. De maatregel werd voor zestig dagen opgeschort omdat de Vlaamse regering een belangenconflict in het leven riep. Dat loopt op 22 februari af, maar het kabinet-Weyts heeft een juridisch spoor voor een tweede conflict uitgewerkt. Dat loopt opnieuw voor zestig dagen.

Dinsdag had Ben Weyts een overleg met de Brusselse regering, maar dat leverde niets op. ‘Brussel wil niet ingaan op ons voorstel om de strengere normen uit te stellen’, aldus Weyts. De Brusselse regering gaf ook aan het juridische bezwaar van federaal minister Kris Peeters - die zei dat Brussel de aanmelding bij Europa is vergeten - te kunnen weerleggen.

Op 20 februari buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de zaak.

'Boetes kunnen aangevochten worden'

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kreeg vandaag dan weer de bevestiging van de Europese Commissie dat de Brusselse regering in 2002 het besluit over de technische eisen van de meettoestellen had moeten aanmelden.

'De zaak is eenvoudig', verklaart Peeters. 'Doordat het besluit uit 2002 niet werd aangemeld bij de Europese Commissie, kunnen de boetes aangevochten worden. Ik roep iedereen op om een oplossing te zoeken voor het prangende probleem van de geluidsnormen. We moeten er alles aan doen om de vele duizenden huidige en toekomstige jobs in en om de luchthaven van Zaventem veilig te stellen.'

Peeters laat ook weten dat de Europese Commissie vandaag een inbreukprocedure gestart is tegen België omwille van de niet correcte uitvoering van de Europese geluidsrichtlijn 2002/49. Een van de redenen is dat Brussel geen recente geluidsbelastingskaart heeft bezorgd aan de Commissie voor wat geluid van vliegtuigen betreft.