N-VA wil in het Vlaams Parlement geen ad hoc-parlementscommissie oprichten om zich te buigen over strengere regels voor intercommunales. Ook CD&V en Open VLD verzetten zich tegen een dergelijke commissie. In de Gentse gemeenteraad vroeg N-VA wel een commissie rond Publipart.

Het parlement hield vanmiddag een actualiteitsdebat over de zaak Publipart. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) toonde zich meteen erg combattief. Al bij de start nam ze snel het woord om een paar puntjes op de i te zetten.

‘Onze decreetgeving van 2001 over intergemeentelijke samenwerking – die is aangepast in 21016 – is goed.’ Ze wees daarbij expliciet op de plafonnering van de zitpenningen op 205 euro en op de verplichte aanwezigheid bij de vergaderingen.

Het probleem is dat er onder die intercommunales een kluwen is ontstaan van NV’s en CVBA’s (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) waar de Vlaamse overheid géén grip op heeft. Die NV’s vallen immers onder de federale wetgeving. (Volgens Groen is slechts 15 procent van de intergemeentelijke samenwerking een intercommunale waar de strenge Vlaams regels voor gelden. 85 procent ontsnapt aan die regels.)

Homans: ‘Heel heisa rond Publipart gaat niet over een intercommunale maar over een onderliggende structuur die onder federale vennootschapswet valt. Het moederbedrijf Publifin valt dan weer onder het Waals Gewest.’



Toch wil Homans wel degelijk initiatief nemen. Ze heeft haar administratie gevraagd om het hele kluwen in kaart te brengen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten gaat daarbij helpen.

Daarna gaat ze samen met de federale overheid kijken hoe de regels voor de NV’s en CBVA’s duidelijker kunnen zodat ook daar in alle transparantie kan worden gewerkt.

Oppositiepartij Groen pleitte tijdens het debat voor de snelle oprichting van een commissie waar nieuwe regels voor de intercommunales en hun dochters kunnen worden opgesteld. 'Zoiets kan perfect worden besproken binnen de commissie Binnenlands Bestuur', reageerde Michel Doomst (CD&V) onmiddellijk. 'Een bijzondere commissie is windowdressing', zei Matthias Diependaele van N-VA. 'Dit hoort thuis in de commissie Binnenlands Bestuur.'

In de Gentse gemeenteraad koos N-VA eerder wel voor de aanval en hield de partij zelfs een pleidooi voor een onderzoekscommissie. Fractieleider Siegfried Bracke vroeg er de oprichting van een commissie Optima-bis.

Groen kreeg woensdag wel steun van SP.A. 'Björn Rzoska (fractieleider voor Groen, red.) heeft een punt, het zou goed zijn als we dit kunnen afronden voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begint', zei fractieleider Joris Vandenbroucke.