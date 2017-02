Sporten op kunstgras misschien toch gevaarlijk

Nadat eerder werd gezegd dat de rubberkorrels op kunstgras niet schadelijk zijn voor de gezondheid, blijkt nu uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam dit misschien toch wel zo is. De uitslag van de Vlaamse overheid naar de rubberkorrels wordt eind februari verwacht.

Volgens een nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam zouden de rubberkorrels die gebruikt worden op kunstgrasvelden mogelijk toch schade toebrengen aan de gezondheid. Het Nederlandse tv-programma Zembla zendt dit woensdagavond uit. De VU heeft het nieuwe onderzoek uitgevoerd met zebravisjes en zebravisembryo's. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat er nog geen conclusie aan dit nieuwe onderzoek -waarvan nog geen afgeronde publicatie bestaat- kan worden verbonden.

Eerder bleek volgens het RIVM dat hoewel in de rubberkorrels stoffen zitten die geassocieerd worden met kanker, ze in zulke kleine hoeveelheden voorkomen in kunstgras dat een verbod niet nodig is. Het RIVM onderzocht honderd kunstgrasvelden omdat ophef ontstaan was nadat een aantal wetenschappers in het Nederlandse ­televisieprogramma Zembla gewaarschuwd had voor de gezondheidseffecten van de rubberkorrels.

Vlaams onderzoek

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) vroeg na de Zembla-uitzending afgelopen herfst ook om een onderzoek. De uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend maar wordt eind februari verwacht. Op de berichtgeving in de Nederlandse media dat er mogelijk toch schadelijke gezondheidseffecten zijn door het gebruik van rubberkorrels wil de woordvoerder van Muyters niet ingaan: 'Als de Nederlandse RIVM zegt dat het nog te vroeg is om aan dit onderzoek conclusies te verbinden dan zullen wij hier niet inhoudelijk op reageren.'

Die korrels, die niet meer zijn dan vermalen autobanden, worden gebruikt om het kunstgras geschikt te maken voor slidings en om ervoor te zorgen dat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. In Nederland zijn er ongeveer 2.000 voetbalvelden met kunstgras, waaronder meerdere in eerste klasse. In België is kunstgras minder algemeen, al heeft de Vlaamse regering de voorbije jaren de aanleg van kunstgrasvelden gesteund omdat ze minder onderhevig zijn aan slijtage. Momenteel zijn er zo'n 300 kunstgrasvelden in Vlaanderen, waarvan er 60 met Vlaamse overheidsgeld zijn aangelegd.