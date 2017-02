Ook Yves Leterme in adviesraad Telenet

Ook Yves Leterme zit in de adviesraad van Telenet, waar kamervoorzitter Siegfried Bracke gisterenavond ontslag nam.

Naast Patrick Dewael, zit ook voormalig premier Yves Leterme (CD&V) in de adviesraad van Telenet. Zo laat het bedrijf zelf weten. Het bedrijf wijst er ook op dat het in tegenstelling tot Proximus zo’n adviesraad nodig heeft om ‘voeling te houden met de politieke context’. Daarbij wordt expliciet naar concurrent Proximus verwezen, nog altijd deels in handen van de overheid, waar in de Raad van Bestuur wel politici zetelen. Telenet ziet die adviesraad blijkbaar als een middel om met gelijke wapen te kunnen strijden.

‘De adviezen die de afgelopen jaren gegeven werden gingen onder andere over het verplaatsen van de hoofdzetel van Telenet Group Holding na de overname van Base en over het investeringsprogramma ‘De Grote Netwerf’, goed voor een bedrag van een half miljard euro’, laat het bedrijf nog weten. Telenet bekijkt of en in welke vorm de adviesraad, die al was verveld tot bilaterale contacten, moet verder blijven bestaan.

Naast Leterme zit Patrick Dewael, fractieleider voor Open VLD, vandaag nog in de adviesraad. De socialist Peter Van Velthoven nam eerder al ontslag.