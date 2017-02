Guns N’ Roses maakt grootste fout die je op een optreden kan maken

Het optreden van hardrockband Guns N’ Roses in het Australische Melbourne kende dinsdagavond een moeilijke start. De reden? De groep begroette haar fans met ‘Sydney’. Een pijnlijke fout die meteen op boegeroep werd onthaald.

Duizenden fans stonden al uren te wachten toen Guns N’ Roses eindelijk aan haar optreden begon. Het was al van 1993 geleden dat Axl Rose, Slash en Duff McKagan nog samen op een Australisch podium hadden gestaan. Maar de vreugde maakte al snel plaats voor verontwaardiging, want de groep maakte de grootste fout die je als band kan maken. Ze begroette haar fans met de verkeerde stad: Sydney.

Guns N’ Roses excuseerde zich meteen op Twitter.

Melbourne!

Accidentally after 30 years McBob made an error, we're truly sorry. Thank you for coming out tonight! — Guns N' Roses (@gunsnroses) 14 februari 2017

The awkward moment Melbourne is called Sydney at a concert #GunsNRoses #NotInThisLifetime — Lisa (@thechalmi) 14 februari 2017

Melbourne is so different to Sydney. Sydney's 2nd on the world housing unaffordability index. Melbourne's only 6th. #gunsnroses — Luke Hooper (@LukeHooper6) 14 februari 2017