Harrison Ford ontsnapt aan vliegtuigcrash

De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart naar Harrison Ford. Dat meldt NBC News. De 74-jarige acteur was maandag met zijn privévliegtuigje rakelings over een passagiersvliegtuig met 116 mensen in gevlogen. 'Een gevaarlijke situatie.'

De ‘Indiana Jones’-acteur was onderweg met zijn Aviat Husky, zoals hij zo vaak deed, want de man is een ervaren piloot. De gevolgen voor Ford zijn afhankelijk van het onderzoek. De straffen kunnen gaan van een simpele waarschuwing tot het afnemen van zijn vliegbrevet.

'Per ...