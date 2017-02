‘Hallo Telenet, ik bel al heel mijn leven. Ik kan ook advies geven voor 12.000 euro’

De hoge vergoedingen die Telenet de leden van haar adviesraad betaalt, hebben gisteravond de nodige controverse veroorzaakt. Kamervoorzitter Siegfried Bracke gaf zijn zitje in de adviesraad van Telenet ondertussen op, en op Twitter hebben heel wat mensen geld geroken.

‘Ik lees net dat er een vacature is vrijgekomen die 12.000 euro per jaar schuift om niks te doen. Zijn daar maaltijdcheques bij?’ Het is maar één van de vele sollicitaties naar wat (op Twitter) momenteel een van de meest begeerde vacatures moet zijn.

Hallo, @Telenet, ik lees dat er een vacature is vrijgekomen die 12000 euro per jaar schuift om niks te doen. Zijn daar maaltijdcheques bij? — Michel Baeten (@mbaeten) February 15, 2017

Kan ik hetzelfde abonnement krijgen als Siegried Braecke? Lijkt me het beste abonnement voor mij. #telenet — Ludo Bleys (@ludo1964) February 15, 2017

zou ik voor die job bij de adviesraad bij #telenet ook een gratis mobiel abonnement krijgen? 't is maar een advies hoor — DeVlinderman (@De_Vlinderman) February 15, 2017

Als een doorwinterde #Telenet gebruiker heb ik meer kennis dan #sthbracke.Mag ik komen werken voor 12.000 euro voor beter advies aan jullie? — Perfesser Chris (@Christronic) February 15, 2017

Hallo @Telenet , ik bel al heel mijn leven. Kan ook advies geven indien gewenst. #12000euro #vacature — IrisPerthes (@IsisMertens) February 15, 2017

Hé @Telenet, als jullie nog iemand zoeken voor die adviesraad, ik ben wel geïnteresseerd hoor! #bijverdienste — dirk vandenberghe (@dirkvdberghe) February 15, 2017

er is een zitplaatsje vrij bij de adviesraad van telent het zal drummen worden#telenet poensmurfbracke is weg — decoster freddy (@decosterfreddy) February 15, 2017