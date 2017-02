Scarlett Johansson: ‘Ik geloof niet in monogamie’

Met twee huwelijken die ze zag stranden, lijkt Scarlett Johansson (32) niet langer in monogamie te geloven. Dat vertelt ze in een interview met Playboy. ‘Ik denk dat het onnatuurlijk is om monogaam te zijn’, klinkt het. Volgens haar is ook dat meteen de reden waarom een huwelijk ‘zo hard werken’ is.

Onlangs nog raakte bekend dat Scarlett Johansson in alle stilte gescheiden was van haar man Romain Dauriac waar ze samen een dochtertje mee heeft. Het was het tweede huwelijk dat de actrice slecht zag aflopen, nadat ze eerder ook al was getrouwd met acteur Ryan Reynolds. Hoewel het er naar uitziet dat ze nog was getrouwd toen het interview met haar door Playboy werd afgenomen, geeft ze daar al aan dat het huwelijk allesbehalve makkelijk is.

‘Getrouwd zijn is anders dan niet getrouwd zijn en iedereen die vertelt dat dat niet zo is, liegt. Ik heb vrienden die 10 jaar samen zijn en dan trouwen en als ik hen achteraf vraag of er iets is veranderd, dan is het antwoord altijd ja. Het huwelijk is een mooie verantwoordelijkheid, maar het blijft een verantwoordelijkheid’, vertelt ze.

Een van de redenen die het zo moeilijk maakt, is dat we volgens haar als mens niet monogaam zijn. ‘Ik denk dat het onnatuurlijk is om monogaam te zijn. Ik zal misschien neergesabeld worden voor die uitspraak, maar ik denk dat het heel veel werk en moeite kost. En het feit dat het bij veel mensen - bij iedereen - zoveel moeite kost, bewijst dat het niet van nature komt. Het is iets waar ik veel respect voor heb en zelf aan heb deelgenomen, maar ik denk dat het tegen een of ander instinct ingaat om altijd verder te willen kijken.’